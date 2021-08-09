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«Рома» нацелилась на талантливого шведского нападающего из Испании

«Рома» нацелилась на талантливого шведского нападающего из Испании
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Итальянская «Рома» в случае продажи 35-летнего боснийского форварда Эдина Джеко может выйти на трансферный рынок в поиске замены игроку.

Как отмечает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере», селекционная служба «Ромы» по-прежнему проявляет интерес к 21-летнему талантливому шведскому форварду «Реала Сосьедад» Александру Исаку, который ранее продлил контракт с клубом до 2026 года. Итальянский клуб уже обратился к агентам игрока. Ранее в 2016 году экс-спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини уже пытался привезти игрока в Рим, однако тогда футболист предпочёл перейти в дортмундскую «Боруссию».

В минувшем сезоне Исак принял участие в 44 матчах за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и двумя результативными передачами. На прошедшем Евро – 2020 он провёл все четыре матча в стартовом составе и отдал две голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается в € 40 млн.

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