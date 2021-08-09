Аллегри остался удовлетворён игрой «Ювентуса», который уступил «Барселоне» со счётом 0:3
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своей команды в матче Кубка Гампера с «Барселоной». Встреча завершилась победой каталонцев со счётом 3:0.
«Мне жаль, что получился такой результат, но, можно сказать, что команда провела хороший матч, особенно в первом тайме. Затем мы провели много замен, ребята находятся вместе лишь несколько дней. Нам нужно продолжать работу, чтобы выйти на нужный уровень.
Мы встретились с сильной «Барселоной», они вышли на более высокий уровень готовности, чем мы. Но я удовлетворён нашей игрой. Мы пропустили два мяча, которых можно было избежать. Но, вообще, главное — быть готовыми 22 августа, чтобы набрать три очка в матче с «Удинезе», — цитирует Аллегри Sky Sports.
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