Витория: у «Спартака» нет много времени, чтобы переживать. Завтра дадим «Бенфике» бой

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Бенфика» может использовать разные схемы — сыграть как в три защитника, так и в четыре. Мы готовы к обоим вариантам, готовы ответить сопернику. У нас нет много времени, чтобы переживать поражения. Завтра дадим бой.



Мы в худшей позиции, но знаем, что сдаваться нельзя. Будем бороться, попытаемся добиться хорошего результата», — приводит слова Витории пресс-служба УЕФА.

Напомним, футбольный клуб «Бенфика» проведёт ответный матч со «Спартаком» 10 августа. Встреча пройдёт на стадионе «Да Луш», начало игры — в 22:00 мск. В первом матче, который состоялся 4 августа в Москве, лиссабонцы одержали победу со счётом 2:0.