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Ткаченко: тот факт, что Абрамовича не пускают на игры «Челси» — глупость и нечестность

Ткаченко: тот факт, что Абрамовича не пускают на игры «Челси» — глупость и нечестность
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Известный футбольный менеджер Герман Ткаченко поделился мнением о владельце «Челси» Романе Абрамовиче.

«Абрамович – добрый, скромный, чуткий и интеллигентный человек. Но в плане бизнеса, делающий невероятную историю для мирового футбола. Лучше других чувствует момент, когда нужно включиться и выжать максимум. Доверяет Марине Грановской. Я очень благодарен судьбе, что много времени провёл с ним вместе. Был свидетелем процессов, которые он делал. Не нужно преувеличивать роль советников. Тот факт, что его не пускают на матчи «Челси»? Это типичная английская глупость и нечестность, непорядочность. Но не потерял же интерес к клубу. Блестяще отработали в пандемию», — сказал Ткаченко в подкасте «Хаит и Телингатер».

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