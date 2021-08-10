Стал известен наиболее вероятный игровой номер Месси в «ПСЖ»

Появилась информация о том, под каким номером Лионель Месси будет выступать в составе «Пари-Сен-Жермен». О наиболее вероятном выборе игрового номера нападающего сообщила Marca.
По информации источника, парижский клуб предложил аргентинцу взять номер 30. Под ним футболист дебютировал за «Барселону» в 2004 году. Одной из альтернатив был 19-й номер, под которым Месси также играл в юности. Отмечается, что с большой долей вероятности будет выбран 30-й номер.
Отмечается, что Неймар предложил Месси свой 10-й номер, однако Лионель отказался.
Напомним, ранее сообщалось, что 34-летний аргентинец согласовал контракт с французским клубом.
Лионель Месси — лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Также аргентинец является шестикратным обладателем «Золотого мяча» и «Золотой бутсы».
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