Стал известен наиболее вероятный игровой номер Месси в «ПСЖ»

Появилась информация о том, под каким номером Лионель Месси будет выступать в составе «Пари-Сен-Жермен». О наиболее вероятном выборе игрового номера нападающего сообщила Marca.

По информации источника, парижский клуб предложил аргентинцу взять номер 30. Под ним футболист дебютировал за «Барселону» в 2004 году. Одной из альтернатив был 19-й номер, под которым Месси также играл в юности. Отмечается, что с большой долей вероятности будет выбран 30-й номер.

Отмечается, что Неймар предложил Месси свой 10-й номер, однако Лионель отказался.

Напомним, ранее сообщалось, что 34-летний аргентинец согласовал контракт с французским клубом.



Лионель Месси — лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Также аргентинец является шестикратным обладателем «Золотого мяча» и «Золотой бутсы».