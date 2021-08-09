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Брат владельца «ПСЖ»: Месси прибудет в Париж в ближайшие 72 часа

Брат владельца «ПСЖ»: Месси прибудет в Париж в ближайшие 72 часа
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Аргентинский футболист Лионель Месси однозначно продолжит карьеру в футбольном клубе «ПСЖ». Об этом сообщил брат владельца парижан Халиф бин Хамада Аль-Тани в своём «твиттере».

«Ходят слухи о переговорах между Месси и некоторыми футбольными клубами. Это неправда. Всё было улажено давно. Лионель на 100% будет играть в «Пари Сен-Жермен». Месси прибудет в Париж в ближайшие 72 часа», — написал Халиф бин Хамада Аль-Тани в социальной сети.

Напомним, ранее сообщалось, что 34-летний аргентинец согласовал контракт с французским клубом.

Лионель Месси — лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Также аргентинец является шестикратным обладателем «Золотого мяча» и «Золотой бутсы».

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