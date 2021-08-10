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«Лестер» намерен купить Лингарда в случае ухода Мэддисона в «Арсенал»

«Лестер» намерен купить Лингарда в случае ухода Мэддисона в «Арсенал»
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«Лестер Сити» определился с заменой для полузащитника Джеймса Мэддисона, в услугах которого заинтересован «Арсенал».

Как сообщает Football.London, в случае ухода Мэддисона «лисы» намерены приобрести хавбека «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.

Ранее сообщалось, что «Лестер» получил два предложения по Мэддисону. «Арсенал» предложил деньги и одного из своих игроков. Аналогичное предложение сделал другой лондонский клуб. Сам 24-летний игрок заинтересован в переходе в «Арсенал», но переговоры продвигаются медленно. Проблемой также могут стать запросы «Лестера», который требует за Джеймса £ 60 млн (€ 70 млн).

Лингард, который провёл вторую часть прошлого сезона на правах аренды в «Вест Хэм Юнайтед», на днях заразился коронавирусом. Из-за этого 28-летний футболист пропустил товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном» (4:0).

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