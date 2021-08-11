Эмери высказался о предстоящей встрече с «Челси» за Суперкубок УЕФА

49-летний испанский специалист Унаи Эмери, возглавляющий «Вильярреал», рассказал об ожиданиях от встречи с лондонским «Челси» за Суперкубок УЕФА.
«Со стартовым составом сможем определиться только после сегодняшней тренировки. Парехо, Коклен и Чуквуэзе точно не сыграют. Кто-то пока вообще не тренировался, но из-за своего значения все равно могут оказаться на скамейке.
Пау Торрес вернулся после Евро – 2020 и Олимпиады, но он готов к завтрашнему матчу, все хорошо. Мы гордимся возможностью представлять Ла Лигу, президента, болельщиков и весь испанский футбол.
Мы должны адаптироваться. У нас много футболистов, которые очень хотят показать завтра свой класс и силу. Мы не будем обращать внимание на сложность этой ситуации. В предсезонных спаррингах результаты были противоречивыми, но завтра мы сыграем в соответствии с важностью матча», — приводит слова Эмери пресс-служба УЕФА.
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