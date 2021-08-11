Червиченко: в «Спартак» зовут тех, кто их обыгрывает. Будет хохма, если Шалимов победит

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящей встрече «Урала» и его нового главного тренера Игоря Шалимова с красно-белыми.
«Сейчас Шалимова назначили в «Урал». А он растёт и мудреет как тренер. Вот будет хохма, если Шалимов обыграет «Спартак». А ведь в клубе теперь принято: того, кто обыгрывает «Спартак», зовут тренером или на ещё какую-то должность. Тем более, в имени есть буква «Р», играл в «Спартаке». Пасьянс разложился. Неважно, кто он по знаку зодиака — перепишут день рождения на 16-18 апреля», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Урал» пройдёт 14 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
- 11 августа 2021
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