Эдин Джеко прибыл в Милан перед трансфером в «Интер»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко должен в ближайшее время завершить переход в «Интер».



Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в своём «твиттере», 35-летний боснийский футболист прибыл в Милан для завершения трансфера в стан нерадзурри.

Джеко защищает цвета «Ромы» с 2015 года, а до этого выступал за «Манчестер Сити», «Вольфсбург» и клубы из Чехии и Боснии и Герцеговины. В прошлом сезоне форвард принял участие в 38 матчах за «Рому» во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами.



Ранее стало известно, что «Челси» закрыл сделку по переходу в команду нападающего «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. По информации СМИ, Джеко заменит его в составе нерадзурри.