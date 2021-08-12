Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» — «Ракув»: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций начнётся в 19:00

«Рубин» — «Ракув»: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций начнётся в 19:00
Комментарии

Сегодня, 12 августа, состоится матч «Рубин» — «Ракув». Ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Венгрии во главе с Томашем Богнаром. Помогать ему будут ассистенты Балаж Бузаш и Петер Кобор. Резервный рефери — Балаж Берке.

В первом матче, который прошёл в Польше 5 августа, «Ракув» и «Рубин» сыграли вничью со счётом 0:0.

Напомним, Лига конференций — третий еврокубковый турнир. В розыгрыше примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.

Новость по теме
«Рубин» – «Ракув»: прогноз Егора Титова на матч Лиги конференций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021