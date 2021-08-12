Валерий Карпин: вратари будут работать с Кафановым. У них другой мир

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какие полномочия в национальной команде получит наставник вратарей Виталий Кафанов.



«Вопрос об Акинфееве надо задавать не Карпину. Я здесь на 100, 200, 300 процентов доверяю Виталию Кафанову. Это непререкаемый авторитет, лучший тренер вратарей в нашей стране. Всё, что касается вратарей, все ответы можете получить у него. Что значит, мне без разницы, кто будет играть в воротах? Вратарь — половина команды, но лучше, чем Кафанов, я в этом не разбираюсь. Виталий Витальевич разбирается в этом лучше. Что будет, если Кафанов попросит позвонить Акинфееву? Скажу, что без вопросов, наберу. Вратари будут работать с тренером по вратарям. Они большую часть времени проводят с ним. Поэтому здесь такое распределение. У них другой мир», — сказал Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

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