Карпин отреагировал на информацию о возможной натурализации Жиго

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о возможной натурализации защитника «Спартака» Самуэля Жиго.
«Любой тренер сборной и клуба будет рад, если в его распоряжении будет больше хороших игроков. Если где-то не в России появится игрок с русским паспортом, я буду рад, мы будем его рассматривать. Конечно, если он сможет приносить сборной пользу», — сказал Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
Жиго защищает цвета «Спартака» с 2018 года, а до этого он выступал за «Гент» и другие клубы из Бельгии и Франции. В завершившемся сезоне он провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и получил шесть жёлтых карточек.
Ранее в России начались разговоры о возможной натурализации Жиго, чтобы футболист мог выступать за футбольную сборную страны.
- 12 августа 2021
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