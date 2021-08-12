Андрей Воронин: надеюсь, что скоро мы принесём «Динамо» медали

Помощник главного тренера московского «Динамо» Сандро Шварца Андрей Воронин поделился мнением по поводу выступления московского клуба в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«У нас хорошо получается старт, слава богу, три матча — три победы. Последний раз такой результат был 18 лет назад. Следующая игра у нас важная, мы тренируемся, чтобы была четвёртая победа. Я с 2010 года в клубе, он стал частью меня, и я надеюсь, что скоро мы принесём «Динамо» медали», — сказал Андрей Воронин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, московское «Динамо» в первых трёх турах РПЛ одержало 3 победы. Сначала москвичи обыграли «Ростов» со счётом 2:0, затем на выезде одолели «Уфу», а после в дерби обыграли московский ЦСКА со счётом 2:1.