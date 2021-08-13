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Ди Мария: думаю, Мбаппе останется в «ПСЖ», он нигде не найдёт более сильную команду

Ди Мария: думаю, Мбаппе останется в «ПСЖ», он нигде не найдёт более сильную команду
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Полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария поделился мнением о ситуации с форвардом команды Килианом Мбаппе. Ранее СМИ сообщили, что француз хочет покинуть команду, решение он принял после того, как в «ПСЖ» перешёл аргентинский форвард Лионель Месси.

«Я думаю, что Мбаппе останется. Конечно, он — игрок, которого хотят у себя видеть все большие клубы. Но сейчас, играя в такой сильной команде, он вряд ли захочет уйти. Нигде не найти более сильную команду», — цитирует Ди Марию ESPN.

Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» смирились с тем, что Мбаппе не станет продлевать истекающий следующим летом контракт, и решили заменить его португальцем Криштиану Роналду, у которого через год заканчивается соглашение с «Ювентусом».

10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. За пять дней до этого «Барселона» объявила, что не будет продлевать договор с Лео. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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