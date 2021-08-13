Все российские клубы завершили участие в Лиге конференций

Все российские клубы завершили участие в Лиге конференции. От России в квалификации турнира выступали «Рубин» и «Сочи».

«Рубин» по итогам двух матчей третьего квалификационного раунда проиграл польскому «Ракуву». Первый матч между командами завершился со счетом 0:0. В ответном матче казанский клуб в дополнительное время проиграл сопернику со счетом (0:1) и завершил участие в турнире.

«Сочи», в свою очередь, в третьем квалификационном раунде уступил «Партизану». Первый матч завершился со счетом 1:1. В ответном матче российский клуб проиграл сопернику в серии послематчевых пенальти (2:2 – основное время, 2:4 в серии пенальти).

Напомним, ранее «Спартак» проиграл «Бенфике» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов и в следующем сезоне сыграет на групповой стадии Лиги Европы.