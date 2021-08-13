Все российские клубы завершили участие в Лиге конференций

Все российские клубы завершили участие в Лиге конференции. От России в квалификации турнира выступали «Рубин» и «Сочи».
«Рубин» по итогам двух матчей третьего квалификационного раунда проиграл польскому «Ракуву». Первый матч между командами завершился со счетом 0:0. В ответном матче казанский клуб в дополнительное время проиграл сопернику со счетом (0:1) и завершил участие в турнире.
«Сочи», в свою очередь, в третьем квалификационном раунде уступил «Партизану». Первый матч завершился со счетом 1:1. В ответном матче российский клуб проиграл сопернику в серии послематчевых пенальти (2:2 – основное время, 2:4 в серии пенальти).
Напомним, ранее «Спартак» проиграл «Бенфике» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов и в следующем сезоне сыграет на групповой стадии Лиги Европы.
- 13 августа 2021
-
02:14
-
02:01
-
01:23
-
01:02
-
00:55
-
00:46
-
00:33
-
00:18
-
00:06
- 12 августа 2021
-
23:53
-
23:46
-
23:42
-
23:39
-
23:31
-
23:24
-
23:20
-
23:17
-
22:47
-
22:36
-
22:34
-
22:34
-
22:10
-
22:08
-
22:01
-
21:50
-
21:36
-
21:32
-
21:25
-
21:18
-
21:10
-
21:06
-
20:50
-
20:50
-
20:41
-
20:34