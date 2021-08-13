Матч «Ростов» — ЦСКА пройдёт без зрителей

Матч четвёртого тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — ЦСКА пройдёт без зрителей из-за сложной эпидемиологической обстановки.
«К сожалению, мы поздно получили эту информацию. Приносим свои извинения каждому болельщику нашего клуба. Хочется поблагодарить вас за то, что, несмотря ни на что, вы остаётесь с «Ростовом».
Искренне надеемся, что в скором будущем эпидемиологическая обстановка улучшится и трибуны «Ростов Арены» снова будут принимать зрителей. Всё в наших руках, соблюдайте меры предосторожности и профилактику. Здоровья каждому!» — сообщает пресс-служба «Ростова».
Матч четвёртого тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — ЦСКА пройдёт 14 августа. ЦСКА набрал три очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Ростов» (1) — на предпоследней строчке.
- 13 августа 2021
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