«Уфа» расторгла контракт с Дмитрием Сысуевым

Полузащитник Дмитрий Сысуев и «Уфа» расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.



Дмитрий Сысуев перешёл в «Уфу» в январе 2016 года из саранской «Мордовии». За это время футболист провёл 111 матчей в составе «Уфы» и забил 11 голов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 33-летнего полузащитника в € 300 тыс. По ходу своей карьеры Сысуев также выступал за «Балтику», «Сибирь» и московское «Торпедо».



Напомним, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» сыграла вничью с московским «Локомотивом» (1:1). В двух предыдущих турах «Уфа» проиграла ЦСКА (0:1) и «Динамо» (2:3). «Локомотив» победил «Арсенал» (3:1) и ЦСКА (2:1). Таким образом, по итогам трёх туров в активе уфимцев 1 очко, а у железнодорожников — 7 очков.