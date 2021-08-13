Новичок «Зенита» Клаудиньо получил вызов в сборную Бразилии

Новичок «Зенита» Клаудиньо был включён в состав сборной Бразилии на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира — 2022. Список игроков, вызванных в сборную, был опубликован в «твиттере» национальной команды. В общей сложности Тите вызвал 25 игроков.
Зачитывая игроков, вызванных в команду, Тите отметил, что Клаудиньо вызван в команду за игру в «Ред Булл Брагантино».
Бразильцы 2 сентября сыграют в гостях с командой Чили, а 5 сентября будут принимать Аргентину. Заключительный сентябрьский матч команда проведёт 7-го с Перу. Все матчи начнутся в 22:00 мск.
Клаудиньо начинал карьеру в «Коринтиансе», после чего выступал за другие бразильские клубы, а в 2019 году перебрался в «Ред Булл Брагантино». В настоящее время вызывается в олимпийскую сборную Бразилии. В прошлом сезоне форвард принял участие в 35 матчах бразильской Серии А, в которых забил 18 голов (четыре — с пенальти) и отдал шесть результативных передач. Клаудиньо — лучший бомбардир бразильской Серии А и лучший игрок чемпионата страны по итогам 2020 года. В составе олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо сыграл во всех шести матчах турнира и помог команде завоевать золотые медали Олимпийских игр в Токио.
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