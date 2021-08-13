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«Арсенал» хочет выкупить Эдегора и ждёт решение «Реала»

«Арсенал» хочет выкупить Эдегора и ждёт решение «Реала»
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«Арсенал» заинтересован в выкупе полузащитника «Реала» Мартина Эдегора, который выступал за лондонцев на правах аренды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».

Источник утверждает, что «Арсенал» ждёт решение «Реала». Сразу после этого лондонцы сделают предложение испанскому клубу.

Вторую часть минувшего сезона Эдегор провёл в лондонском «Арсенале» на правах аренды. В 14 матчах АПЛ он забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее Романо в своём «твиттере» сообщил, что «Реал» планирует оставить Мартина, так как Иско может покинуть клуб, если поступит конкретное предложение. При этом утверждалось, что сам норвежец ещё не принял решение о будущем.

В межсезонье в «Реале» сменился главный тренер. На пост наставника команды вернулся Карло Анчелотти, он сменил Зинедина Зидана.

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