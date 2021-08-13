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Борис Ротенберг — о вылете «Сочи» из Лиги конференций: команду ни в чём не упрекнуть

Борис Ротенберг — о вылете «Сочи» из Лиги конференций: команду ни в чём не упрекнуть
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Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал исход ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с «Партизаном». Первая игра противостояния завершилась со счётом 1:1.

«К сожалению, вчера фортуна была не на стороне «Сочи», но команду ни в чём не упрекнуть. Ребята выложились на все 100. Это бесценный опыт, который пойдёт только на пользу. Отдельно хочется поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали команду.

Конечно, всем нам хотелось, чтобы мы прошли дальше и обыграли «Партизан», но это футбол. Могу сказать, что клуб и дальше будет бороться за еврокубковые места и радовать своих болельщиков», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Напомним, «Сочи» впервые в истории играл в еврокубках. Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций команда Владимира Федотова по сумме двух матчей выбила азербайджанскую «Кешлю».

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