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«Бавария» начала защиту титула с ничьей с гладбахской «Боруссией»

«Бавария» начала защиту титула с ничьей с гладбахской «Боруссией»
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В Мёнхенгладбахе завершился стартовый матч нового сезона немецкой Бундеслиги. «Боруссия» Мёнхенгладбах принимала мюнхенскую «Баварию», встреча закончилась со счётом 1:1.

Ещё в первом тайме команды обменялись результативными атаками. На 10-й минуте Алассан Плеа вывел хозяев вперёд, а на 42-й минуте равновесие в счёте восстановил Роберт Левандовски.

После перерыва у обеих команд были хорошие шансы забить, но счёт так и не изменился.

«Бавария» в минувшем сезоне завоевала чемпионский титул в Германии. Но по окончании сезона команду покинул главный тренер Ханс-Дитер Флик. Его в итоге сменил Юлиан Нагельсманн, который возглавлял «РБ Лейпциг». Этот матч стал первым официальным для Нагельсманна в роли главного тренера мюнхенцев.

Германия - Бундеслига. 1-й тур
13 августа 2021, пятница. 21:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
1 : 1
Бавария
Мюнхен
1:0 Плеа – 10'   1:1 Левандовски – 42'
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