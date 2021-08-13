«Бавария» начала защиту титула с ничьей с гладбахской «Боруссией»
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В Мёнхенгладбахе завершился стартовый матч нового сезона немецкой Бундеслиги. «Боруссия» Мёнхенгладбах принимала мюнхенскую «Баварию», встреча закончилась со счётом 1:1.
Ещё в первом тайме команды обменялись результативными атаками. На 10-й минуте Алассан Плеа вывел хозяев вперёд, а на 42-й минуте равновесие в счёте восстановил Роберт Левандовски.
После перерыва у обеих команд были хорошие шансы забить, но счёт так и не изменился.
«Бавария» в минувшем сезоне завоевала чемпионский титул в Германии. Но по окончании сезона команду покинул главный тренер Ханс-Дитер Флик. Его в итоге сменил Юлиан Нагельсманн, который возглавлял «РБ Лейпциг». Этот матч стал первым официальным для Нагельсманна в роли главного тренера мюнхенцев.
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