Рио Фердинанд: расизм — настоящая проблема. Это определённо важнее футбола

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о проблеме расизма.



«Расизм — настоящая проблема. Это общественная проблема, вопиющий предрассудок. Это больше, чем оскорбления в социальных сетях. Это определённо важнее футбола. А преклонение колена — это нечто большее, чем просто жест. Речь идёт о признании реальности проблемы и требовании перемен. Это символ гордости: гордости за идентичность, гордости за то, что мы используем свою платформу для изменений. Вот почему игроки встают на колено. Так что, если вы болельщик, поддержите это», — приводит слова Фердинанда пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Во время матча заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги прошлого сезона между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Юнайтед» (2:1) фанат хозяев оскорблял Фердинанда. Впоследствии его задержали, а клуб публично извинился перед Рио.