Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рафаэль Варан стал игроком «Манчестер Юнайтед»

Рафаэль Варан стал игроком «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Французский защитник Рафаэль Варан заключил контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте английской команды. Контракт 28-летнего футболиста с манкунианцами рассчитан до июня 2025 года.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Рафаэля Варана ещё в конце июля. Накануне французский футболист прошёл медицинский осмотр перед заключением контракта с клубом.

Варан защищал цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки. В составе «Реала» Варан трижды стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и три Суперкубка страны, а также четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира и стал обладателем трёх Суперкубков УЕФА.

Новость по теме
Терри: Варан – это Rolls Royce для «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021