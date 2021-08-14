Руй Витория: все команды особенно настраиваются на «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория заявил, что все российские команды по-особенному настраиваются на матчи с красно-белыми.
«Что касается того, сколько мне нужно времени, чтобы поставить команде свой футбол, то сказать не могу — в разных командах разные сроки. Сказываются и результат, и внешние факторы — игроки не машины, они видят, чувствуют, читают. Сколько нужно времени для адаптации, я не знаю, во всех клубах бывают разные периоды — и хорошие, и плохие. Надеюсь, это пройдёт быстрее.
Уровень РПЛ? Мы сыграли несколько игр. Я знал, что играть здесь непросто, со «Спартаком» почти все стараются играть от обороны и на контратаках, я понимал — ни одной простой игры не будет. Все команды особенно настраиваются на «Спартак».
Куда делся ромбик с моего поло? Я в своей одежде стараюсь выходить на матчи, один раз вышел в клубном поло, но обычно стараюсь быть в штатском», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 14 августа 2021
-
21:03
-
20:55
-
20:46
-
20:41
-
20:36
-
20:34
-
20:30
-
20:24
-
20:23
-
20:20
-
20:19
-
20:14
-
20:12
-
20:12
-
20:06
-
19:58
-
19:57
-
19:56
-
19:52
-
19:50
-
19:40
-
19:31
-
19:22
-
19:17
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:52
-
18:51
-
18:51
-
18:40
-
18:32
-
18:29
-
18:17
-
18:08