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Руй Витория: все команды особенно настраиваются на «Спартак»

Руй Витория: все команды особенно настраиваются на «Спартак»
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория заявил, что все российские команды по-особенному настраиваются на матчи с красно-белыми.

«Что касается того, сколько мне нужно времени, чтобы поставить команде свой футбол, то сказать не могу — в разных командах разные сроки. Сказываются и результат, и внешние факторы — игроки не машины, они видят, чувствуют, читают. Сколько нужно времени для адаптации, я не знаю, во всех клубах бывают разные периоды — и хорошие, и плохие. Надеюсь, это пройдёт быстрее.

Уровень РПЛ? Мы сыграли несколько игр. Я знал, что играть здесь непросто, со «Спартаком» почти все стараются играть от обороны и на контратаках, я понимал — ни одной простой игры не будет. Все команды особенно настраиваются на «Спартак».

Куда делся ромбик с моего поло? Я в своей одежде стараюсь выходить на матчи, один раз вышел в клубном поло, но обычно стараюсь быть в штатском», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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