Березуцкий — о повреждении Фернандеса: Марио предупреждал, что может не доиграть

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал повреждение, которое получил защитник Марио Фернандес в матче 4-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1).



«У нас мышечных повреждений ни у кого нет. Марио ещё в перерыве предупредил о том ударе, который у него был в первом тайме. Он сказал, что у него побаливает и что он может не доиграть. Мы были к этому готовы. И я удивлён немного состоянием поля в это время года. Оно странноватое», — цитирует Березуцкого «Матч ТВ».

Фернандес покинул поле на 58-й минуте матча, держась за заднюю поверхность бедра.

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1. Ещё в первом тайме москвичи забили два мяча. Гости вышли вперёд уже на 8-й минуте. Яка Бийол головой отправил мяч в сетку после стандарта. На 35-й минуте москвичи забили второй мяч. Точным ударом в угол ворот отметился Фёдор Чалов. После перерыва хозяева отыграли один мяч, на 54-й минуте отличился Даниил Глебов. Но на большее сил у «Ростова» уже не хватило. Более того, в концовке встречи Константин Марадишвили забил третий мяч и снял все вопросы о судьбе трёх очков.