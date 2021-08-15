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33-летний Раджа Найнгголан стал игроком бельгийского «Антверпена»

33-летний Раджа Найнгголан стал игроком бельгийского «Антверпена»
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33-летний бельгийский опорный хавбек Раджа Найнгголан вернулся на родину и будет выступать в составе «Антверпена». Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

Футболист заключил контракт с клубом до 30 июня 2023 года. Ранее игрок расторг контракт с миланским «Интер» и стал свободным агентом, однако наиболее вероятным местом продолжения карьеры для Найнгголана назывались «Кальяри» и «Бешикташ».

Отметим, что Раджа выступал в Бельгии с 2003 по 2004 год в молодёжных составах различных команд.

Найнгголан выступал за «Интер» с 2018 года. В сезоне-2020/2021 хавбек играл за «Кальяри» на правах аренды. На его счету один гол в 22 матчах. В завершившемся чемпионате Италии «Кальяри» с 37 очками занял 16-е место. Напомним, в позапрошлом сезоне бельгийский футболист уже выступал за «Кальяри» на правах аренды, кроме того, Найнгголан играл за клуб из Сардинии с 2010 по 2014 год.

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