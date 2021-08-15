Льорис: Кейн — профессионал. Если он понадобится тренеру «Тоттенхэма», он будет готов

Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис поделился мнением о возможном трансфере нападающего «шпор» Гарри Кейна в «Манчестер Сити».



«Гарри — профессионал, ему нравится быть в „Тоттенхэме“. Конечно, ходят разные слухи, и мы не можем их игнорировать, но правду знают только клуб и футболист. Кейн сосредоточен на работе в команде, и если он понадобится тренеру, он будет готов. Приоритетом всегда являются интересы команды. Для меня как для капитана важно видеть, что все мои товарищи по команде идут в одном направлении. Однако мы живём в такой период, когда может произойти всё что угодно. Задача клуба и Гарри — прийти к общему решению», — приводит слова Льориса Goal.com.



Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне форвард провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач.