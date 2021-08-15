«Вы подвели Англию». Фанаты «Лидса» оскорбляли Санчо и Рашфорда во время матча с «МЮ»

Болельщики «Лидса» недружелюбно встретили футболистов «Манчестер Юнайтед» в матче 1-го тура АПЛ. Фанаты напомнили нападающим соперника Маркусу Рашфорду и Джейдону Санчо об их неудачных действиях в финале Евро-2020 со сборной Италии. Оба игрока «МЮ» не реализовали послематчевые пенальти, а итальянцы выиграли золотые медали.

Во время матча были слышны выкрики болельщиков: «Санчо и Рэшфорд подвели страну!». Кроме того, болельщики «Лидса» использовали нецензурную лексику в отношении игроков соперника.

Встреча в итоге завершилась победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 5:1.

Примечательно, что ранее фанаты «Брентфорда» устроили овацию полузащитнику «Арсенала» Букайо Саке, который также не реализовал пенальти в финале Евро-2020.