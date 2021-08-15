«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
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Сегодня, 15 августа, состоится матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери — Дэвид Кут.
«Вест Хэм Юнайтед» в 38 матчах набрал 65 очков и занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл» в прошлом сезоне набрал 45 очков и занял 12-е место. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» (86).
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