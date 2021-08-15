«Вест Хэм» одержал волевую победу в матче с «Ньюкаслом» в первом туре АПЛ

В первом туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ньюкасл» на своём поле уступил лондонскому «Вест Хэму» со счётом 2:4. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Помогали ему ассистенты Ли Беттс и Джеймс Мейнворинг.
На пятой минуте Сент-Максимен на правом фланге после серии финтов освободился из-под опеки и сделал точный навес на Каллума Уилсона, который успешно замкнул передачу. На 18-й минуте гости ответили голом Аарона Крессуэла. За пять минут до перерыва защитник «Ньюкасла» Джейкоб Мёрфи вновь вывел свою команду вперёд.
Вторая половина встречи началась для хозяев неудачно — сначала Мохамед Саид Бенрахма вновь сравнял счёт. А уже через несколько минут после этого «Вест Хэм» получил право на пенальти. Фредди Вудман парировал удар Майкла Антонио, однако первым на добивании оказался Томаш Соучек. На 66-й минуте четвёртый мяч забил и сам Антонио, установив тем самым окончательный счёт — 4:2.
- 15 августа 2021
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