Гари Невилл объяснил, почему не верит, что Кейн останется в «Тоттенхэме»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поделился мнением о ситуации с форвардом «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейном. Игроком активно интересуется «Манчестер Сити». Англичанин не был включён в заявку на матч 1-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» (1:0).
«Думаю, что с Кейном уже всё ясно. Он был бы на стадионе. Смотрю на ситуацию так, что он уже фактически ушёл.
Другие игроки сборной Англии участвовали в этой встрече. Думаю, что он мог принять участие в матче, был бы на скамейке запасных или в заявке. Но его даже не оказалось не стадионе. У нас во время трансляции используется много камер. Уверен, что его искали на стадионе, но не нашли, это сюрприз», — цитирует Невилла Mirror.
После матча главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту заявил, что Кейну нужно набрать форму для выхода на поле.
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