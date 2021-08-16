Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я пришёл сюда, потому что «Ман Сити» проиграл». Гари Невилл потроллил Майку Ричардса

«Я пришёл сюда, потому что «Ман Сити» проиграл». Гари Невилл потроллил Майку Ричардса
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл подшутил над экс-игроком «Манчестер Сити» Майкой Ричардсом. Невилл порадовался, что «Манчестер Сити» в матче 1-го тура АПЛ уступил «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 0:1. В свою очередь, «Юнайтед» начал сезон с убедительной победы в матче с «Лидс Юнайтед» (5:1).

«Всё, «Манчестер Сити» конец», — сказал Невилл в эфире Sky Sports после матча.

«Что? Конец? Веди себя прилично! «Юнайтед» выиграл один матч, а он уже счастлив, посмотрите на него. Ты же должен быть объективен», — ответил Ричардс.

«Да я пришёл сюда лишь потому, что вы проиграли», — парировал, смеясь, Невилл.

«Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии. «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне занял 2-е место.

Новость по теме
Хосеп Гвардиола оценил игру «Манчестер Сити» в атаке в матче с «Тоттенхэмом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021