«Я пришёл сюда, потому что «Ман Сити» проиграл». Гари Невилл потроллил Майку Ричардса
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл подшутил над экс-игроком «Манчестер Сити» Майкой Ричардсом. Невилл порадовался, что «Манчестер Сити» в матче 1-го тура АПЛ уступил «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 0:1. В свою очередь, «Юнайтед» начал сезон с убедительной победы в матче с «Лидс Юнайтед» (5:1).
«Всё, «Манчестер Сити» конец», — сказал Невилл в эфире Sky Sports после матча.
«Что? Конец? Веди себя прилично! «Юнайтед» выиграл один матч, а он уже счастлив, посмотрите на него. Ты же должен быть объективен», — ответил Ричардс.
«Да я пришёл сюда лишь потому, что вы проиграли», — парировал, смеясь, Невилл.
«Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии. «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне занял 2-е место.
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