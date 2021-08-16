В «Рубине» отреагировали на информацию об интересе к Артёму Дзюбе
Поделиться
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.
«Не совсем этично раскалять ситуацию в дружественном нам клубе, которым является «Зенит», хоть они, конечно, и наши соперники. Журналисты пользуются слухами, которые не совсем проверенные. Под новостями о нашем интересе к Дзюбе на данный момент ничего нет», — сказал Яровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее появилась информация, что Дзюба может перейти в казанский клуб на правах аренды. Дзюба выступает в составе «Зенита» с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.
Комментарии
- 16 августа 2021
-
15:30
-
15:21
-
15:19
-
14:53
-
14:50
-
14:47
-
14:44
-
14:31
-
14:26
-
14:10
-
13:58
-
13:53
-
13:32
-
13:32
-
13:22
-
13:17
-
13:15
-
13:05
-
13:05
-
12:55
-
12:44
-
12:32
-
12:30
-
12:23
-
12:12
-
11:56
-
11:55
-
11:45
-
11:41
-
11:37
-
11:16
-
11:15
-
11:10
-
10:46
-
10:41
Партнерский контент