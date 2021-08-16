Колосков: Черчесов не выполнял принцип: играешь в клубе – играешь в сборной, а Карпин прав

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался на тему кадрового вопроса в сборной России.

«Невызов Соболева и Дзюбы расцениваю как новый подход нового тренера к формированию расширенного списка кандидатов. Всегда во всём должен быть принцип. Один из принципов, который не всегда выполнял Черчесов: если футболист не играет в своём клубе, то он не имеет права играть в составе сборной. Сегодня Дзюба и Соболев в своих клубах практически не играют или играют неудачно, поэтому с этой точки зрения Карпин абсолютно прав.

У нас сейчас есть большая группа вратарей, примерно пять-шесть человек одного хорошего уровня. По вратарям Карпин посоветовался с Кафановым, который теперь отвечает за их работу. Можно было вызвать и Сафонова, но он по каким-то причинам сейчас тоже не появляется в основном составе «Краснодара». Сегодня у нас нет вратаря номер один, каким был Акинфеев. Те футболисты, которые вызваны сейчас, одинаково хороши по качеству.

Совсем не факт, что капитанская повязка достанется Джикии. Капитана будут выбирать ближе к отборочным матчам, когда будут называть основной состав, а не расширенный список кандидатов. Все соберутся, а там уже будут решать: или команда выберет капитана, или Карпин назначит своего кандидата. Это внутренний вопрос команды, поэтому никто ничего советовать не может и не должен», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.