Поль Погба – артист и силовик. Разбор первого тура АПЛ с Хаитом и Телингатером

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем первый тур АПЛ сезона 2021/22. «Манчестер Сити» сенсационно уступил «Тоттенхэму» (хотя Кейн не играл), «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс», а «Ливерпуль» — «Норвич». «Челси» забил три гола «Кристал Пэлас», а «Арсенал» проиграл «Брентфорду».
Кирилл на своем ютуб-канале задал 20 вопросов о новом европейском сезоне.
Гриша активно ведет свой телеграм-канал.
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Таймкоды:
1:17 – «Тоттенхэм» – «Сити»: Грилиш, Торрес, Пеп.
11:54 – А что вообще с Кейном?
28:02 – Мм… «Арсеналу» точно забивали по правилам?
36:28 – Коротко про крутость «Брентфорда».
39:53 – Аккуратно!!! Очень много хвалим «МЮ».
57:58 – «Челси»: проводим аудит защитников.
1:04:57 – Угадайте, кто продвигает мяч у «Ливерпуля».
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