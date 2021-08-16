Тренер «Монако» Нико Ковач высказался в преддверии матча ЛЧ с «Шахтёром»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался о предстоящем противостоянии с донецким «Шахтёром» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«Шахтёр» — грозный соперник. За последние 15 лет они 13 раз выходили в Лигу чемпионов. В прошлом сезоне мы помним их матчи с «Реалом», который они дважды обыграли. У них много талантливых бразильских игроков, новый итальянский менеджер Роберто Де Дзерби. За этой командой всегда приятно наблюдать. Я ожидаю, что игра будет отличаться от той, которую мы провели в прошлом раунде.
«Шахтёр» всегда стремится атаковать, создавать возможности, строить свою игру. Это должно позволить нам навязать игру на встречных курсах и создавать свои моменты. Они играют по схеме в четыре защитника, а во Франции многие играют в пять защитников.
«Шахтёр» — фаворит, это очевидно, но мы хотим опровергнуть предматчевые расклады. Мы хотим достичь своей цели, и эта цель ясна: выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В прошлом сезоне мы очень много работали. Теперь нас ждёт двухактный финал. Мы хорошо подготовлены физически, морально и тактически», — приводит слова Ковача официальный сайт «Монако».
Напомним, первая встреча «Монако» и «Шахтёра» состоится 17 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
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