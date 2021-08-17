Бывший полузащитник футбольных клубов «Амкар» и «Нижний Новгород» Павел Комолов объявил о завершении карьеры игрока. Футболист сообщил об этом в своём «инстаграме».

Напомним, Комолов провёл большую часть футбольной карьеры в литовском клубе «Жальгирис» и пермском «Амкаре». За прибалтийскую команду в высшей лиге Литвы полузащитник сыграл 90 матчей. В них футболист отличился 17 забитыми мячами и 13 результативными передачами.



В «Амкаре» Комолов провёл 68 матчей в РПЛ. За это время игрок дважды поразил ворота соперника и один раз отдал голевую передачу.

Прошлый сезон полузащитник провёл в «Нижнем Новгороде» в ФНЛ и поучаствовал в выходе команды в Российскую Премьер-Лигу. Сейчас Павлу Комолову 32 года.