Игрок «Шахтёра» Степаненко: в «Монако» нет ярких индивидуальностей, которые могут тащить

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Тарас Степаненко поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Монако» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«Начали подготовку, нам рассказали о команде: как играет, прессингует, действует в атаке. Позавчера тренировку посвятили именно матчу с «Монако», так что, думаю, будем хорошо готовы.
Я состав «Монако» смотрел, там есть пару хороших нападающих. А вообще, у «Монако» молодой коллектив. Думаю, соперник больше играет в командный футбол, ярких индивидуальностей, которые могли бы тащить команду, там нет. Есть Фабрегас, но он сидит на замене», — приводит слова Степаненко официальный сайт «Шахтёра».
Напомним, первая встреча «Монако» и «Шахтёра» состоится 17 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
- 17 августа 2021
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