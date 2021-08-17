Игрок «Шахтёра» Степаненко: в «Монако» нет ярких индивидуальностей, которые могут тащить

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Тарас Степаненко поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Монако» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Начали подготовку, нам рассказали о команде: как играет, прессингует, действует в атаке. Позавчера тренировку посвятили именно матчу с «Монако», так что, думаю, будем хорошо готовы.

Я состав «Монако» смотрел, там есть пару хороших нападающих. А вообще, у «Монако» молодой коллектив. Думаю, соперник больше играет в командный футбол, ярких индивидуальностей, которые могли бы тащить команду, там нет. Есть Фабрегас, но он сидит на замене», — приводит слова Степаненко официальный сайт «Шахтёра».

Напомним, первая встреча «Монако» и «Шахтёра» состоится 17 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.