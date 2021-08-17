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РПЛ заняла 19-е место в мире по уровню интенсивности футбола

РПЛ заняла 19-е место в мире по уровню интенсивности футбола
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Статистический портал CIES Football Observatory составил мировой рейтинг футбольных чемпионатов по уровню интенсивности игры в прошлом сезоне. Российская Премьер-Лига заняла в этом списке 19-е место.

Интенсивность футбола в той или иной лиге высчитывалась по специальной формуле: отношение общей дистанции, преодолённой футболистами в матче, к передвижению игроков по полю с максимальными усилиями. РПЛ при средней дистанции футболиста 10,33 тыс. м имеет 7,15% интенсивности.

Десятка лучших футбольных лиг мира по интенсивности игры:

  1. АПЛ — 7,82%;
  2. Чемпионат Польши — 7,81%;
  3. Испанская Примера — 7,75%;
  4. Чемпионат Чехии — 7,61%;
  5. Чемпионат Швейцарии — 7,6%;
  6. Чемпионат Бельгии — 7,54%;
  7. Чемпионшип — 7,52%;
  8. Чемпионат Дании — 7,51%;
  9. Серия А — 7,5%;
  10. Испанская Сегунда — 7,47%.
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