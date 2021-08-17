РПЛ заняла 19-е место в мире по уровню интенсивности футбола
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Статистический портал CIES Football Observatory составил мировой рейтинг футбольных чемпионатов по уровню интенсивности игры в прошлом сезоне. Российская Премьер-Лига заняла в этом списке 19-е место.
Интенсивность футбола в той или иной лиге высчитывалась по специальной формуле: отношение общей дистанции, преодолённой футболистами в матче, к передвижению игроков по полю с максимальными усилиями. РПЛ при средней дистанции футболиста 10,33 тыс. м имеет 7,15% интенсивности.
Десятка лучших футбольных лиг мира по интенсивности игры:
- АПЛ — 7,82%;
- Чемпионат Польши — 7,81%;
- Испанская Примера — 7,75%;
- Чемпионат Чехии — 7,61%;
- Чемпионат Швейцарии — 7,6%;
- Чемпионат Бельгии — 7,54%;
- Чемпионшип — 7,52%;
- Чемпионат Дании — 7,51%;
- Серия А — 7,5%;
- Испанская Сегунда — 7,47%.
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