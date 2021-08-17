РПЛ заняла 19-е место в мире по уровню интенсивности футбола

Статистический портал CIES Football Observatory составил мировой рейтинг футбольных чемпионатов по уровню интенсивности игры в прошлом сезоне. Российская Премьер-Лига заняла в этом списке 19-е место.

Интенсивность футбола в той или иной лиге высчитывалась по специальной формуле: отношение общей дистанции, преодолённой футболистами в матче, к передвижению игроков по полю с максимальными усилиями. РПЛ при средней дистанции футболиста 10,33 тыс. м имеет 7,15% интенсивности.

Десятка лучших футбольных лиг мира по интенсивности игры:

АПЛ — 7,82%; Чемпионат Польши — 7,81%; Испанская Примера — 7,75%; Чемпионат Чехии — 7,61%; Чемпионат Швейцарии — 7,6%; Чемпионат Бельгии — 7,54%; Чемпионшип — 7,52%; Чемпионат Дании — 7,51%; Серия А — 7,5%; Испанская Сегунда — 7,47%.