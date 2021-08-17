Юрий Дюпин поделился впечатлениями от вызова в сборную России

Вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал вызов в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).



«Очень рад вызову. Приятно, что мне очередной раз доверяют и вызывают. Надеюсь, не подведу и принесу пользу команде. Со всеми вызванными вратарями знаком. Думаю, ничего нового не будет. Поработаем, пообщаемся поближе. Насчёт первого номера сборной думаю, что тот, кто будет лучше готов, займёт это место», — сказал Дюпин в интервью клубной пресс-службе.

Дюпин выступает за «Рубин» с 2019 года. В нынешнем сезоне 33-летний вратарь принял участие в четырёх матчах чемпионата России, в двух из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.