«Ювентус» объявил о трансфере бразильского форварда

Бразильский нападающий Кайо Жорже перешёл в «Ювентус», сообщается на официальном сайте итальянского клуба. Контракт 19-летнего футболиста с туринской командой рассчитан до 30 июня 2026 года.



Напомним, 2 августа «Сантос» объявил о договорённости с «Ювентусом». В нынешнем сезоне Кайо Жорже принял участие в 27 встречах за «Сантос» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Контракт Жорже с «Сантосом» истекал 31 декабря 2021 года.

«Ювентус» в 38 матчах набрал 78 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Новый сезон в чемпионате Италии начнётся 21 августа. В матче 1-го тура Серии А «Ювентус» сыграет с «Удинезе». Встреча пройдёт 22 августа.