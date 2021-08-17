«Ювентус» объявил о трансфере бразильского форварда
Поделиться
Бразильский нападающий Кайо Жорже перешёл в «Ювентус», сообщается на официальном сайте итальянского клуба. Контракт 19-летнего футболиста с туринской командой рассчитан до 30 июня 2026 года.
Напомним, 2 августа «Сантос» объявил о договорённости с «Ювентусом». В нынешнем сезоне Кайо Жорже принял участие в 27 встречах за «Сантос» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Контракт Жорже с «Сантосом» истекал 31 декабря 2021 года.
«Ювентус» в 38 матчах набрал 78 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Новый сезон в чемпионате Италии начнётся 21 августа. В матче 1-го тура Серии А «Ювентус» сыграет с «Удинезе». Встреча пройдёт 22 августа.
Новость по темеРоналду сделал заявление на фоне слухов об уходе из «Ювентуса»
Комментарии
- 17 августа 2021
-
23:26
-
23:04
-
22:58
-
22:20
-
22:08
-
22:00
-
21:58
-
21:47
-
21:22
-
21:15
-
21:03
-
20:51
-
20:45
-
20:30
-
20:29
-
19:57
-
19:54
-
19:47
-
19:30
-
19:13
-
19:11
-
18:46
-
18:34
-
18:23
-
18:12
-
17:49
-
17:47
-
17:21
-
17:16
-
17:08
-
16:54
-
16:50
-
16:42
-
16:39
-
16:30
Партнерский контент