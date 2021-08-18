Защитник «Барселоны» Серхи Роберто согласился на понижение зарплаты
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Испанский защитник футбольного клуба «Барселона» Серхи Роберто согласился на понижение зарплаты по новому контракту. Об этом сообщает газета Sport.es.
Срок действующего соглашения игрока с клубом истекает в конце июня 2022 года. Футболист согласился на снижение зарплаты в каталонской команде. Переговоры о новом контракте уже запланированы. Ожидается, что соглашение будет подписано в конце августа.
Ранее журналисты ESPN сообщили, что руководство каталонского клуба связалось с агентами защитников Жорди Альбы и Серхи Роберто, а также полузащитника Серхио Бускетса с просьбой сократить оклады, однако получило отказ. Зарплата Бускетса составляет € 16 млн в год, Альбы — € 13 млн, а Роберто — € 10,5 млн.
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