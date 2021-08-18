Защитник «Барселоны» Серхи Роберто согласился на понижение зарплаты

Испанский защитник футбольного клуба «Барселона» Серхи Роберто согласился на понижение зарплаты по новому контракту. Об этом сообщает газета Sport.es.

Срок действующего соглашения игрока с клубом истекает в конце июня 2022 года. Футболист согласился на снижение зарплаты в каталонской команде. Переговоры о новом контракте уже запланированы. Ожидается, что соглашение будет подписано в конце августа.

Ранее журналисты ESPN сообщили, что руководство каталонского клуба связалось с агентами защитников Жорди Альбы и Серхи Роберто, а также полузащитника Серхио Бускетса с просьбой сократить оклады, однако получило отказ. Зарплата Бускетса составляет € 16 млн в год, Альбы — € 13 млн, а Роберто — € 10,5 млн.