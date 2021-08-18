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Гарри Кейн в ярости на президента «Тоттенхэма» из-за невыполненных обещаний

Гарри Кейн в ярости на президента «Тоттенхэма» из-за невыполненных обещаний
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Нападающий Гарри Кейн считает, что президент « Тоттенхэм Хотспур» Дэниел Леви нарушил обещание позволить ему покинуть клуб этим летом, сообщает Daily Mail.

По данным источника, в окружении Кейна утверждают, что между игроком и «Тоттенхэмом» была договоренность о том, что форвард может покинуть клуб, если не будет завоеван трофей или по итогам сезона команда не попадёт в Лигу чемпионов.

При этом, Кейн всё ещё рассчитывает на переход в «Манчестер Сити» этим летом и в ярости от того, что «Тоттенхэм» отказывается его продавать.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне 28-летний форвард провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач.

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