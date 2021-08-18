Okko эксклюзивно покажет Лигу Наций УЕФА, квалификацию к Евро-2024, Евро-2028 и ЧМ-2026

Okko приобрёл эксклюзивные права на трансляцию трёх сезонов Лиги Наций УЕФА, европейских квалификационных матчей к Чемпионатам Европы по футболу 2024 и 2028 и Чемпионату мира по футболу 2026. Okko также покажет товарищеские матчи УЕФА.
Подписчики Okko Спорт смогут без дополнительной платы смотреть матчи Лиги Наций УЕФА в сезонах 22/23, 24/25 и 26/27 и европейские квалификационные матчи к Чемпионату Европы по футболу 2024 и 2028 года, а также к Чемпионату мира по футболу 2026. Okko также покажет товарищеские матчи, проводимые под эгидой УЕФА в период с 1 июня 2022 года до чемпионата Европы по футболу 2028.
До 31 августа действуют специальные цены на подписки «Okko Футбол» и «Okko Спорт» – 365 дней футбола стоят 3990 рублей, а весь спорт – 4990 рублей. После 31 августа цены подписок составят 5490 и 6490 рублей соответственно. Для обладателей действующих годовых подписок цена при автопродлении будет на 1000 рублей ниже.
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