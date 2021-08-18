М. Кержаков — о шансах на вызов в сборную России: Дюпа смог — почему я не смогу?
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков оценил свои шансы на вызов в сборную России.
«Сборная? Думал об этом вопросе. Почему нет? Для этого нужно показывать хорошую игру. Это не общие слова. Как ещё попадать в сборную? Мне что, выйти и отбить мяч скорпионом? Только за счёт качественной игры ты можешь получить вызов в национальную команду. Да, возможно, мне нужно прыгнуть выше головы. Это реально. Дюпа смог — почему я не смогу?» — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».
Напомним, Кержаков выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне 34-летний голкипер принял участие в 4 матчах Российской Премьер-Лиги. Ранее Кержаков выступал за «Аланию», нижегородскую «Волгу», махачкалинский «Анжи», «Оренбург» и другие команды.
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