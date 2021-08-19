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«Гремио» отказался продать Вандерсона «Спартаку» за € 12 млн

«Гремио» отказался продать Вандерсона «Спартаку» за € 12 млн
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Московский «Спартак» сделал «Гремио» предложение по покупке правого защитника Вандерсона на сумму около € 12 млн, сообщает Globo Esporte.

Бразильский клуб отклонил это предложение. Футболистом также интересуются «Милан» и «Тоттенхэм Хотспур». К игроку проявлял интерес и лондонский «Арсенал». Вандерсон хочет играть в АПЛ, но защитнику потребуется специальное разрешение английской Премьер-лиги, чтобы иметь возможность там выступать.

Сообщалось, что «Гремио» отказался вести переговоры со «Спартаком», так как не намерен расставаться с 20-летним футболистом. По этой причине между клубами сорвалась сделка по аренде нападающего Педро Роши.

В этом сезоне Вандерсон сыграл за «Гремио» 28 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Контракт бразильца рассчитан до конца 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость Вандерсона в € 2 млн.

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