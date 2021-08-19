«Реал» не делал запросов в «ПСЖ» по поводу трансфера Мбаппе
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Руководство футбольного клуба «Реал Мадрид» не делало никаких запросов в «ПСЖ» по поводу трансфера французского нападающего Киллиана Мбаппе. Об этом сообщает испанская газета Marca.
Мбаппе отклонил все предложения парижан по продлению контракта и дал понять руководству клуба о своём желании сменить команду. «Реал» отказался от услуг агентов и посредников при переговорах. Сделку будут лично обсуждать Флорентино Перес и Тамим бин Хамад Аль-Тани. Аль-Тани является владельцем французской команды.
Напомним, в минувшем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче чемпионата. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.
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