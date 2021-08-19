Сандро Шварц: наверняка Антон Шунин разочарован, что его не вызвали в сборную России

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался на тему непопадания в заявку сборной России Антона Шунина на матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).



«Наверняка Антон Шунин разочарован, что его не вызвали в сборную. Но это решение штаба, которое мы должны уважать. Надо с ним жить. Антон в нормальном состоянии готовится к матчу с «Уралом», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, в матче 4-го тура РПЛ грозненский «Ахмат» переиграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:1. «Динамо» занимает четвёртое место в таблице РПЛ, набрав 9 очков.

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