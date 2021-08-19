Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о возможном уходе Килиана Мбаппе

Главный тренер футбольного клуба «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о возможном уходе из команды француза Килиана Мбаппе.
«Килиан усердно работает с командой и полон мотивации. Это наш футболист. Если всё будет развиваться логично, он останется и проведёт с нами текущий сезон. Самое главное, что Килиан сохраняет спокойствие и знает, что должен делать на поле. Он спокойно готовится к завтрашнему матчу. Он наш игрок, мы хотим, чтобы он остался, и видим, что он сконцентрирован на следующей игре», — цитирует Почеттино RMC Sport.
Напомним, в минувшем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче чемпионата. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.
- 19 августа 2021
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